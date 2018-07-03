(Görüntülü) Artvin Şampiyon boğa 'Küçük enişte'ye coşkulu karşılama (HD)

Şampiyon boğa 'Küçük enişte'ye coşkulu karşılama ARTVİN'de bu yıl 38'incisi düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali'ndeki ödüllü boğa güreşleri finalinde rakibini yenen Aziz Yiğit'e ait 'Küçük Enişte' isimli boğa şampiyon oldu. 'Baş Boğa' kemeri takılan boğa getirildiği Yusufeli ilçesinde vatandaşlar tarafından tezahüratlar eşliğinde horonla karşılandı, caddelerde yürütülerek tur attırıldı. Artvin Boğa Güreşlerini Yaşatma Yaylalarını Koruma Derneği tarafından Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen ödüllü boğa güreşlerinde, Rize, Erzurum ve Artvin'den getirilen 130 boğa mücadele etti. Kafkasör Yaylası'ndaki güreşlerin finalinde 'Küçük Enişte' ile 'Noyan' adlı boğalar şampiyonluk için arenada kıyasıya güreşti. Güreşte, rakibini yenen Küçük Enişte şampiyon oldu, sahibine 16 bin TL para ödülü kazandırdı. Boğası ile birlikte Yusufeli ilçesine dönen Aziz Yiğit ilçe girişinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Tulum çalgısı eşliğinde alkışla tempo tutan ve 'İşte enişte, işte şampiyon' sloganları atan kalabalık caddelerde yürütülen boğanın arkasında şehir turu attı. Kalabalık boğanın etrafından halka oluşturarak horon oynadı. Yusufeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Eğilmez de boğa sahibi Aziz Yiğit'e Türk bayrağı hediye ederek boğasının şampiyonluğunu kutladı. Yusufeli Boğa Güreşleri Derneği Başkanı Ali Çakal, şampiyon boğayı ilçelerinde coşkuyla karşıladıklarını belirterek Küçük enişte adlı boğamız geçen yıl ikinci olmuştu. Bu yıl şampiyonluğu geri aldı. Bu şampiyonluğu Yusufeli halkına armağan ediyoruz dedi. Boğa sahibi Aziz Yiğit de İlçede enişte adlı boğamızın sahiplenilmesi beni çok mutlu etti. Bu boğa benim değil Yusufeli'nin, Artvin'indir diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Küçük enişte ile Noyan'ın final güreşi detayı Şampiyon boğadan arenada detay İlçeye getirilişi Alkışlarla karşılanması Şehir turu attırılması Dernek başkanı, boğa sahibi ve esnaf odası bşk ile töp. Horon detayları Haber-Kamera Nusret DURUR ARTVİN-