ARTVİN'de, etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda, Aşağı Maden köyünde bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı, 4 araç ise toprak altında kaldı. Akşam saatlerinde etkili olan yağış, Merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde sel ve heyelana neden oldu. Usluca Mahallesi'nde taşan dere nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katları sular altında kalırken, evler hasar gördü, odunluklar yıkıldı. Mahallede meydana gelen heyelanda ise 4 araç toprak altında kaldı. Köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede hasar gören nakil hatları nedeniyle elektrikler kesildi. İl Özel İdaresi ekipleri heyelandan dolayı kapalı köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
(Görüntülü) Artvin'de yağış, sel ve heyelana yol açtı
ARTVİN'de, etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda, Aşağı Maden köyünde bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı, 4 araç ise toprak altında kaldı. Akşam saatlerinde etkili olan yağış, Merkeze...
30 Mayıs 2018 Çarşamba 10:00
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