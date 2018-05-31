(Görüntülü) Artvin'de selin ardından hasar tespit çalışması sürüyor

ARTVİN'de, önceki akşam etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen sel ve heyelandaki hasarın tespiti için çalışma başlatıldı.



Merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde önceki akşam etkili olan yağış, sel ve heyelana neden oldu. Usluca Mahallesi'nde taşan dere nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katları su altında kalırken, evler hasar gördü, odunluklar yıkıldı. Bölgede AFAD ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı. Ekipler, sel ve heyelanda hasar gören ev, depo, araçlar ve tarım arazilerini belirliyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından mağdur vatandaşlara yardım yapılacağı belirtildi.



TOPRAK ALTINDAKİ ARAÇLAR KURTARILIYOR



Aşağı Maden köyünde vatandaşlar, toprak altında kalan araçlarını kendi imkanları ile çıkarmak için çalışma başlattı. Toprağı gömülen araçların etrafını kazan vatandaşlar çekiciler yardımıyla araçları yola çıkarıyor. Köydeki sel ve heyelanda 6 araç toprak altında kalmıştı.



Aşağı Maden köyünde sel ve heyelanın yaşandığı alan drone ile görüntülendi. Görüntülerde, tarım arazilerindeki zarar görülüyor.



