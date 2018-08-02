(Görüntülü) Artvin'de güreşçi boğalara horonlu karşılama

Adem GÜNGÖRARTVİN, () - ARTVİN’in Kafkasör Yaylası’nda gerçekleştirilecek 'Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası' öncesi Muğla ve Aydın'dan TIR’larla yola çıkarılan 8 boğa, Artvin’de horonlarla karşılandı.



Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen boğalar, bu yıl 2'ncisi düzenlenecek 'Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası'nda Kafkasör Yaylası’ndaki arenaya çıkarılacak. Güreşlerde yarıştırılmak üzere Muğla ve Aydın'dan 2 TIR’la yola çıkarılan 8 boğa, 13 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek güreşler öncesi Artvin’e getirildi. Kente 2 günlük yolculuğun ardından ulaştırılan boğalar, akşam saatlerinde Artvin Valiliği önünde halk oyunları ekiplerince horonla karşılandı. Güreşecekleri ortama uyum sağlamaları için 10 gün önceden kentte kampa alınacak 'Küçük Ağa', 'Deli Kadir', 'Legolas', 'Çılgın Çocuk', 'Yörük Ali', 'Meksilalı', 'Alvin' ve 'Ulubey' adlı boğalar, karşılamada yöre halkından yoğun ilgi gördü.



ŞAMPİYON, KAFKASÖR'DE BELLİ OLACAK



Aydın’dan gelen Necati Kor'a ait, 7 yaşındaki 'Meksikalı' adlı 700 kiloluk boğa ile Artvin’den Fikret Beyaz’a ait 7 yaşındaki 700 kilogramlık 'Dimitri' isimli boğanın, Kafkasör Yaylası'nda gerçekleşecek ve Türkiye şampiyonunu belirleyecek güreşlerin favorileri olduğu belirtildi. Favori boğalar, organizasyonda özel kupa güreşinde de karşı karşıya gelecek.



'KÜÇÜK AĞA'YA BÜYÜK İLGİ



Boğaların karşılanması sırasında Muğla’dan getirilen, 800 kilogramlık, 11 yaşındaki ‘Küçük Ağa’ adlı 20 kupalı boğa, Artvinlilerin ilgi odağı oldu. TIR’daki boğaları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyenler, sosyal medya üzerinden de canlı yayın yaptı.



'GÜREŞLERİMİZDE SAVAŞ YOK, BARIŞ VAR'



Artvin Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Haluk Koçer, geleneklerini sürdürdüklerini, etkinliklerinde savaş değil, barış olduğunu vurguladı. Koçer, "Geçtiğimiz yıl Ege’den gelen arkadaşlarımız, 4 boğayla katılmıştı. Bu yıl 8 boğayla bölgelerini temsil edecekler. Toplam 48 adet pehlivan boğalarımızı Kafkasör Yaylası'nda mücadele edeceğinden dolayı heyecanlı ve mutluyuz. Gelen misafir boğalarımız Kafkasör Yaylası'nda 10 günlük kampa girecek, sahaya alışacaklar. Bu organizasyonlar boğaların ve geleneğin devam etmesi için önemli bir adım. Burada savaş yok, barış var" dedi.



'FESTİVALLERİ ÖNEMSİYORUZ'



Organizasyona destek veren Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ise bu tür festivalleri önemsediklerini belirtti. Kurt, "Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tur organizasyonların bu festivallerin Artvin ekonomisine inanın çok katkısı var. Biz bu festivalleri çok önemsiyoruz; çünkü Artvin’i çok önemsiyoruz. Bu doğayı tüm Türkiye’ye tüm dünyaya tanıtmak için bulunmaz fırsat" diye konuştu.



Kafkasör Arena’da gerçekleşecek şampiyonada Aydın, Muğla, İstanbul, Artvin, Erzurum ve Rize'den getirilen 48 boğa, 13 kategoride yarıştırılacak.