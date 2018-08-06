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(Görüntülü) Artvin'de askeri bölge sınırından çıkarılan tarihi kale turizme açılıyor

ARTVİN'de, Çoruh Nehri kıyısında sarp kayalığın üzerine 10'uncu yüzyılda inşa edildiği bilinen ve askeri bölgede kaldığı için özel izinle ziyaret edilebilen Artvin Kalesi, turizme kazandırılacak. Askeri bölge sınırından çıkarılan kale,...

ARTVİN'de, Çoruh Nehri kıyısında sarp kayalığın üzerine 10'uncu yüzyılda inşa edildiği bilinen ve askeri bölgede kaldığı için özel izinle ziyaret edilebilen Artvin Kalesi, turizme kazandırılacak. Askeri bölge sınırından çıkarılan kale, iç restorasyonu ve çevre düzenlemesinin ardından ziyarete açılacak.      


 

Gürcistan Krallığı tarafından Çoruh Nehri kıyısında, sarp kayalığın üzerine inşa edilen Artvin Kalesi, görüntüsüyle ilgi çekiyor. Artvin İl Jandarma Komutanlığı’ndaki askeri bölgede kalan ve bugüne kadar özel izinle sınırlı olarak ziyaret edilebilen kale için harekete geçildi. 2004 yılında restore edilen ve yakın dönemde çevre düzenlemesi tamamlanan kale, askeri bölge sınırından çıkarılmasıyla ziyarete açılacak. Artvin Belediyesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtildi. 


 

'HERKESİN GÖRECEĞİ YER OLACAK'

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, askeri bölgedeki kaleye yıllardır uzaktan bakmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Kale, askeri alan içinde kaldığı için aslında bir anlamda da korunmuş. Biliyoruz ki tarihi değerlerimize yeterince sahip çıkamadığımızda, kendi başına bıraktığımızda iki tane tehlike ile baş başa; ya insan eliyle yok ediliyor ya da bakımsızlıktan çöküp gidiyor. Burası her iki etkenin de en az etkilediği bir kale olmuş. Askeri alan içerisinde olduğu için zaman zaman ufak tefek bakımlar yapılmış ama en önemlisi de korunmuş. Geldiğimizde bunu biz Artvin’in destinasyon merkezleri olsun istedik. Önce askeri alandan çıkardık. Kale için yaklaşık 750 bin TL DOKA’dan destek aldık. O destekle kalenin sosyal alan olarak kullanılabilmesi çalışma yapacağız. Artvin kalesi artık bir defa görülen yer değil, sürekli Artvin’e gelen herkesin göreceği yer olacak" dedi.

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