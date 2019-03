(Görüntülü) Artırılmış gerçeklik teknolojisi öğrencilerin ders kitaplarına girdi

Türkiye'de ilk defa Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM eğitim yaklaşımının lansmanı gerçekleşti. ErkenSTEM eğitim yaklaşımı ile Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi bu yıl ilk kez ders kitaplarında da yer aldı.

Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi (BAUSTEM) akademik desteği ile Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM yaklaşımını, geleceği tasarlayan, üretken nesiller yetiştirme vizyonuyla hareket eden eğitimciler anlattı. Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu, BAU akademisyenleri ve Uğur Okulları eğitim yöneticilerinin de katılım gösterdiği lansmanda, erkenSTEM eğitim yaklaşımının ve AR teknolojisinin detaylarına değinildi.

"ÇOCUKLARA DAHA BAŞARILI GELECEK HAZIRLIYORUZ"

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Uğur Okullarının dünyada ve Türkiye?de gelişerek süren STEM akımını okul öncesi ve ilkokul kademesinde erkenSTEM olarak uygulama öncülüğünü üstlendiğine dikkat çekerek, erkenSTEM?in uygulanma amacına ve Uğur Okullarının süreçteki çalışmalarına vurgu yaptı.

Kulaberoğlu, "Uğur Okulları olarak '5 Dil 2 Beceri' üzerine kurguladığımız eğitim felsefemizdeki beceriler arasında, erkenSTEM çok önemli bir yere sahip" diyerek, " Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitiminin okullara entegre edilmesi ve bu entegrasyonla çocuklara daha başarılı gelecek hazırlanması amacıyla uygulanan bir programdır. Gelişmiş ülkelerde bu program uygulanıyor. Türkiye'de de STEM programı uygulanıyor ancak erkenSTEM olarak adlandırdığımız bu müfredatı BAUSTEM Merkezi ile geliştirdik. Bu programın okul öncesi ve ilkokul düzeyine indirerek çocukların geleceğe daha bilinçli, üretken, yetkin bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla oluşturduk. Öğrencilerin bilimsel düşünme, etrafındaki problemi tespit edip bu problemi çözmek için inisiyatif alma, mekanizmalar üretme, bir süreci baştan sona planlayıp yürütmek, kontrolünü yaparak sonuçlandırmasını sağlamak gibi çok önemli yetkinlikler kazandırmayı amaçlıyor" diye konuştu.

ErkenSTEM yaklaşımının okullarında 3 yıldır uyguladıklarına dikkat çeken Kulaberoğlu, " Bu yıl ise BAUSTEM tarafından ders yayınlarımızın içeriğinde büyük bir yeniliği hayata geçirerek Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality- AR) teknolojisini kitaplarımıza entegre ettik. Yarının güçlü ekonomileri, bugünün ve yarının trendlerine ayak uyduran, dijital dönüşümü gerçekleştirmeye çalışan ülkeler olacak. Bu kapsamda öğrencilerimizle teknolojinin iyi yönlerini tanıştırmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER DE EĞİTİM ALIYOR

Müfredatı geliştirirken bu müfredatı uygulayacak öğretmenlerinde yetiştirilmesinin söz konusu olduğuna dikkat çeken Kulaberoğlu, "BAU STEM Merkezi'nin desteğiyle öğretmenlerimiz bu eğitimi alıyorlar, hem içerik, hem uygulama hem de süreç ve yöntemler eğitimini alıyorlar. Bu şekilde uygulamaya başlıyoruz. Öğretmen eğitimi de müfredatın bir boyutu. Öğretmenlerimiz periyodik olarak hem online, hem yüz yüze eğitimlerle bu alanda geliştiriliyorlar. Bu şekilde de başarı ile uygulanıyor" diye konuştu.

erkenSTEM sayesinde öğrenciler de öğretmenlere öğretiyor

ErkenSTEM?in kuramsal altyapısını kurma sürecini anlatarak sunumuna başlayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Öğretim Üyesi ve BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu, erkenSTEM sayesinde öğrencilerin de öğretmenlere öğrettiğini dikkat çekti.

Çorlu, "ErkenSTEM öğrencilerin üreterek öğrenebilmeleri ama bunu yaparken sadece ürüne değil de bütün sürece, fene, matematiği vurgulayarak bunun içerisinde olarak yaşayarak öğrenebilmeleridir. Her ne kadar teknolojiyi çocuklarımızın öğrenmelerini istemiyor olsak da teknolojiyle nasıl iletişim halinde olmaları gerektiğini öğrenmeleri gerekiyor.Animasyon kalitesinin çok yüksek olduğu, kitaplarımızdaki karakterlerle öğrencilerimizin bütünleşebilmeleri fen, matematik yapabilmenin sadece belirli öğrenci gurubunun değil her öğrencinin yapabileceği bir süreç olduğunu anlayabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için de artırılmış gerçeklik uygulamalarını kitapların içine entegre etmeye başladık" diye konuştu.

Dört ayrı ilkeye dayanan erkenSTEM çerçevesini geliştirdiklerini özetleyen Çorlu, Uğur Okulları yöneticileri ve öğretmenlerinin de bu süreçte aktif rol aldığını ve öğrencilerden çok şey öğrendiklerini dile getirdi.

50 BİN KİŞİYE ULAŞILDI

erkenSTEM programının bugün 30 binin üzerinde öğrenci tarafından uygulandığını ve devlet okulları ile birlikte bu sayının 50 bin öğrenciye ulaştığının düşünüldüğünü aktaran Çorlu, ?Uğur Okullarında da binlerce öğrenci 21. yüzyıl becerileriyle bu program sayesinde tanışıyor. Geleceği bugünden deneyimliyor. Her sınıf seviyesinde bir etkinlik ve hikaye kitabına ek olarak öğretmenleri süreç boyunca sürekli şekilde destekliyoruz. Detaylı bir rehber program kitabımız var onlar için, web sitemiz var, dönem başlarında birbirleri ile deneyim paylaşabilmeleri için toplantılar ve öğretmen destek semineleri organize ediyoruz. Sürekli yanlarındayız ve bu şekilde hem programlarımızı sürekli güncelleyebilecek geri bildirimlere ulaşıyoruz hem de öğretmenlerimize destek olabiliyoruz.? dedi.

4 AYRI TEMA ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

erkenSTEM?in Uğur Okullarında uygulanışını anlatan Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek ise yaptığı sunumla şunları anlattı:

?erkenSTEM yaklaşımı ile öğrencilerimiz yıl boyunca Makineler Dünyası, Yeşil Dünyamız, Bilişim Dünyası ve Hayal Dünyamız olmak üzere 4 ayrı tema üzerinde çalışıyor. Makineler Dünyası teması ile mühendisliğe, Yeşil Dünyamız ile fen bilimlerine, Bilişim Dünyası ile teknolojiye; Hayal Dünyamız ile de matematiğe hazırlanmaları amaçlanıyor. Öğrencileri okullarda bulunan erkenSTEM Laboratuvarında müfredat doğrultusunda erkenSTEM proje çalışmaları gerçekleştiriyor? dedi.

Dünyada farklı yayıncılık anlayışlarını takip ederek AR uygulamasının ilk defa bu ölçüde eğitime entegre edilebilmesini sağladıklarına değinen Çiçek, ?Ders kitaplarımızın karakterlerini özenle oluşturuyoruz. Karakterlerimiz hatalarından öğrenerek bir sonraki döngüde bir sonraki prototipi hazırlayabilme özelliği sergiliyor. Bu yıl kitaplarımıza entegre ettiğimiz AR teknolojisi ile de öğrencilerimizin kitaptaki karakterleri ve olay örgüsünü hem görerek hem duyarak hem okuyarak deneyimlemesini ve böylece çoklu algıyı harekete geçirerek öğrenmelerinin sürdürülebilir ve hayatlarına etki edebilecek şekilde olmasını hedefledik? diye konuştu.

Programda erkenSTEM yaklaşımı ile eğitim gören Uğurlu öğrenciler, kitabın karakteri Portakal için derslerde ürettikleri çözümlerini, hayata geçirdikleri projelerini ve deneyimlerini de anlattılar.