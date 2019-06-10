Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () - ARNAVUTKÖY'de kaza yapan İETT otobüsünde 2 kişi yaralandı. Kaza saat 08.30 sıralarında Hadımköy-İstanbul Caddesi, Esenyurt istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarpan İETT otobüsü daha sonra tarlaya girdi. Kazada otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken bir kadın ile çocuk hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. 2 yolcu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular arkadan gelen başka otobüslere binerek yollarına devam etti.
(Görüntülü) Arnavutköy'de İETT otobüsü kaza yaptı
Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () - ARNAVUTKÖY'de kaza yapan İETT otobüsünde 2 kişi yaralandı. Kaza saat 08.30 sıralarında Hadımköy-İstanbul Caddesi, Esenyurt istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi...
10 Haziran 2019 Pazartesi 10:20
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