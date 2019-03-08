Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

(Görüntülü) Arnavutköy'de araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Taylan ERGÜN/İSTANBUL()-ARNAVUTKÖY'de kamyonetle araç çarpıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza saat 08.00...

Taylan ERGÜN/İSTANBUL()-ARNAVUTKÖY'de kamyonetle araç çarpıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arnavutköy'den Haraççı istikametine gitmekte olan Yasemin Mollalar'ın kullandığı 34 PC 6272 plakalı otomobil, 34 ZC 3909 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki araç bariyerlere çarparak durabildi. Kamyonet sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada otomobil sürücüsü Yasemin Mollalar araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mollalar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Arnavutköy, Haraççı Güney Çevre Yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328