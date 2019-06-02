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(Görüntülü) Arkadaşını kurtardığı nehirde boğuldu

DİYARBAKIR'da Dicle Nehri'nde balık tutmak isterken suya düşen arkadaşını kurtaran ancak kendisi akıntıya kapılan Kamuran Yılmaz'ın (30) cansız bedeni bulundu.  Olay, dün Yenişehir ilçesindeki Ferit Köşk Mahallesi'nden geçen Dicle...

DİYARBAKIR'da Dicle Nehri'nde balık tutmak isterken suya düşen arkadaşını kurtaran ancak kendisi akıntıya kapılan Kamuran Yılmaz'ın (30) cansız bedeni bulundu. 

Olay, dün Yenişehir ilçesindeki Ferit Köşk Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nde meydana geldi. Kamuran Yılmaz ve Murat Gül, balık tutmak için nehir kıyısına gitti. İddiaya göre, Gül, balık tuttuğu sırada dengesini kaybedip, nehre düştü. Yılmaz da arkadaşını kurtarmak için suya atladı. Gül'ü güçlükle kıyıya yaklaştırmayı başaran Yılmaz, bu sırada akıntıya kapıldı. Kamuran Yılmaz, suda sürüklenerek gözden kayboldu. Kurtulan Gül, hemen yardım istedi. Bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve su altı arama ekipleri gönderildi. Su altı ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına bu sabah Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler de katıldı. Dicle Nehri'nde botlara yapılan aramalar sırasında tarihi Ongözlü Köprü civarında Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Kamuran Yılmaz'ın cenazesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  

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