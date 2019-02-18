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(Görüntülü) Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

ARDAHAN'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'da kent merkezi beyaz örtü ile kaplanırken şehir içi ve şehirler arası yollarda meydana...

ARDAHAN'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'da kent merkezi beyaz örtü ile kaplanırken şehir içi ve şehirler arası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ardahan-Posof-Türkgözü karayolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin karayolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ardahan-Göle karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik durdu. Ardahan'dan Göle istikametine giden sürücüler görüş mesafesi olmayan yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Tipi nedeniyle araçlarından dışarıya çıkamayan sürücüler yolun açılmasını beklerken, araçları kara saplanan sürücüler ise iterek çıkarmaya çalıştılar.

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