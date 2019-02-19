(Görüntülü) Ardahan'da onlarca araç mahsur kaldı

Ardahan'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle 167 köyü yolu ulaşıma kapandı, onlarca araçta yolda mahsur kaldı.

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'da onlarca araç yolda mahsur kaldı. Gece saatlerinde AFAD ekipleri ve karayolları ekiplerince kurtarılan araç içerisindeki vatandaşlar, bugün bıraktıkları yerlerden almak için bölgeye gittiler. Bazı vatandaşlar kara gömülen araçlarını küreklerle kazıyarak çıkarmaya çalıştılar. Kar ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde kapanan Ardahan-Posof-Türkgözü karayolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin karayolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara geçidi ve Ardahan-Göle karayolu, ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde bugün öğlen saatlerinde yeniden trafiğe açıldı.

Gece saatlerinde araçlarında mahsur kalan ve aracının kurtarmaya gelen bazı vatandaşlar Gece etkili olan tipi nedeniyle ilerleyemedik. Adeta kabus yaşadık, aracımız kara saplandı. Bizde çaresiz kurtarılmayı bekledik. Ardahan AFAD ekibi ve karayolları ekipleri sayesinde kurtulduk. Şimdi de yollar açıldı. Aracımızı almaya geldik dediler.