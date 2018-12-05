(Görüntülü) Ardahan beyaza büründü

ARDAHAN'da sabah erken saatlerde başlayan ve hafif bir şekilde devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.



Kentte, sabah saatlerinde yağan yağmur, kara dönüştü. Kent merkezi beyaza bürünürken, sabah evlerinden çıkanlar, karla karşılaştı. Parklar ve bahçeler, kar altında kalırken, kartpostallık görüntüler oluştu. Güvercinler ise kar üstünde yiyecek aradı.