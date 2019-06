(Görüntülü) ARAKLI'DA SELDEN KURTULANLAR ANLATTI: SANKİ TSUNAMİ OLDU -2

BİR KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU







Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 7 kişiden birinin daha cenazesine ulaşıldı. Felakette ölen kişi sayısı 4’e yükseldi. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin teşhis edilmeye çalışıldığı belirtildi.







KAYIPLARI 281 KİŞİLİK EKİP ARIYOR







Sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Aramalara, AFAD, Jandarma, Rize ve Artvin Deniz Polisi, UMKE, İtfaiye ve AKUT'dan 281 kişilik ekip katılıyor. Ankara’dan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de arama çalışmalarına eşlik ediyor. JAK timleri drone ile havadan dere yatağını taradı, arama çalışması yapacağı alanları belirledi. Samsun’dan gelen 7 kişilik AFAD ekibi de kadavra köpeği ‘Abrek’ ile kayıpları arıyor.



SEL ÖNLEME ÇALIŞMASI YAPARKEN SEL GELDİ



Kayıp 3 belediye çalışanı ile 1 DSİ görevlisinin meydana gelebilecek olası sel felaketi için hazırlanan proje kapsamında iş makineleri ile çalışma yaptıkları sırada sel sularına kapıldığı belirtildi.



SELDEN KURTULANLAR O ANLARI ANLATTI



Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen selde, helikopterle kurtarılanlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı.



Mahallede daha önce de sel ve heyelan yaşandığını anlatan Halim Köse, "Mahallede bu 6'ıncı yıkım. Daha önce gelindi, ama bir önlem alınamadı. Böyle can mı verilmesi gerekiyordu? Bakkalcı arkadaşımız yok, diğer arkadaşlarımız yok, herkes gitti. Olay anında ben evdeydim. Buraya sanki bir bomba düştü. O ara bakkaldaki amcamın oğluna telefon ettim ve 'çocuklar okulu temizliyorlar, okuldan onları alıp kaçın. Çok büyük bir gürültü var, dere geliyor' dedim. Bana sadece 'tamam, çıkıyoruz' dedi o an telefon gitti. Sonra binanın yıkıldığını gördüm. Sanki tsunami oldu. AFAD'ı, Jandarmayı aradık, 'geliyorlar' diyorlar, ama kimse o an gelemedi. Çocuklar okuldan kaçmışlar. Birinin kolu kesik. Arkadaşı onu sırtında 1 kilometre yukarı çıkarıyor. Vatandaş perişan ama derdini kimseye anlatamıyorsun. Önlem alınmalı. Burada hiç tedbir alınmadı" dedi.



'EVDEN ÇIKAMADIK'



Havva Cevahir ise, "Teyzemin eşi Mehmet Cevahir kayboldu. Oğlum kurtuldu. Oğlum Hasan Cevahir 17 yaşında. Okulda gitti, muhtarın ailesini aldı. Sonra yol bilmeyenlere yol gösterdi. Cesaret etti, daha sonra bir daha okula girip okuldan iki çocuk çıkarmış. Bize 'helikopter gelsin alsın sizi, çıkın' dediler ama çıkmadık. Dedik ki burada kalalım, ne olur ne olmaz. İki evin ailesi bir evde kaldık. Uyumadık, evde kalanları yedik ve sabahladık" diye konuştu.



Sele tanık olan İdris Köse de (64) “Dere çevreyi tahrip etti. Böyle bir afet görmedik. Heyelanlar oldu, o anlara tanık oldum. Çok korktuk. Binalar yıkıldı, yollar çöktü. Belediye ve DSİ görevlilerini su aldı götürdü. Tanıdıklarımız sele kapıldı, gittiö şeklinde konuştu.



KAYIP YAKINLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR



Selde yakınlarını kaybeden ve haber alamayan ailelerin Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi önünde bekleyişleri de sürüyor. Ölen 3 kişinin cenazesinin konulduğu hastanenin morgu önünde bekleyen aileler, gözyaşı döküyor. Kayıpların yakınları ise gelebilecek iyi bir haber için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.



KIZILAY YEMEK DAĞITIYOR







Kızılay ekipleri de Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde çadırlar kurdu. Ekipler, 300 kişilik kumanya ile vatandaşlara ve görevlilere yemek dağıtımı yapıyor. Kızılay ekiplerinin vatandaşlara yemek yardımını sürdüreceği belirtildi. Ekipler ayrıca Araklı Devlet Hastanesi önünde kurulan çadırlarda ise hastanede tedavi gören yaralıların yakınlarına çorba ve çay ikramında bulunuyor.