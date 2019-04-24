(Görüntülü) Araçlarına çamur yağan sürücüler oto yıkamacılara koştu

KUZEY Afrika'dan kaynaklı toz taşınımının İzmir'de etkili olması üzerine sabah işe gitmek için araçlarına binen sürücüler, büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücüler, üzerlerine çamur yağmış gibi görünen araçlarını temizletmek için oto yıkamacılara gitti. Meteoroloji yetkilileri ise toz taşınımının yarın saat 18.00'e kadar devam edeceğini bildirdi. Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olduğu illerden biri de İzmir oldu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan sürücüler, araçlarını çamur içerisinde buldu. Gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan sürücüler, araçlarının temizliğini yaptırmak için oto yıkamacılara akın etti. Oto yıkamacıların önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Oto yıkamacı Kerem Vazgeç, önceki günlere göre işlerinde yüzde 50 oranında artış yaşadıklarını belirterek, "Sabah saatlerinde insanlar araçlarını çamur içinde bulunca doğal olarak temizletmek istediler. Bizim de bu sayede işlerimiz açıldı. Bizler de bu tür hava durumlarını yakından takip ediyoruz. Ona göre de önlemlerimizi alıyoruz. Şimdi arkadaşlarımız tüm sürücülerimize en kısa sürede hizmet verebilmek için çalışıyor" dedi. YARIN SAAT 18.00'E KADAR SÜRECEK Birkaç gündür uyarılarda bulunan Meteoroloji yetkilileri ise toz taşınımının bugün saat 00.00'e kadara etkili olarak hissedileceğini, yarın saat 18.00'e kadar azalarak devam edeceğini belirtti.