Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

(Görüntülü) Araçlar su basan yolda kaldı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar, sular altında kalırken, zor anlar yaşayan sürücülerin yardımına çevredekiler koştu.  Adapazarı'da, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük...

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar, sular altında kalırken, zor anlar yaşayan sürücülerin yardımına çevredekiler koştu. 

Adapazarı'da, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü. 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde ulaşımın sağlandığı ana cadde sular altında kalırken, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, yolun ortasında kalırken, çevredekiler yardıma koştu. Araçlar, sudan çıkarılırken, kanalların açılmasıyla su çekildi. 

Su baskının olduğu bölgede kafe işleten İrfan Gülen, "Vadiden aşağı gelen sel suyu, burayı bu hale getirdi. Daha önce aynı olay yine tekrarlandı. Belediye geldi; kapakları açtı, gitti. Çamuru burada bıraktı. Yukarıdan gelen derede menfezin ağzı yetmiyor, suyu almayınca yola geliyor sonra burası komple çamur deryası. Araçlar burada yolda kaldı, gidemedi. Vatandaşlar itti araçları. 50 santim yüksekliğinde su birikintisi yığıldı" dedi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325