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(Görüntülü) Apartmanlara dolan suya çözüm istiyorlar

Esra AKSU/SİNOP,()- SİNOP'ta, yer altı su borularında oluşan çatlaklar nedeniyle, Stat mevkisindeki sitede bodrum ve zemin kattaki dairelerde su baskını meydana geliyor. Kimi zaman 1 metre yüksekliğe ulaşan su baskınlarının çözülmesini...

Esra AKSU/SİNOP,()- SİNOP'ta, yer altı su borularında oluşan çatlaklar nedeniyle, Stat mevkisindeki sitede bodrum ve zemin kattaki dairelerde su baskını meydana geliyor. Kimi zaman 1 metre yüksekliğe ulaşan su baskınlarının çözülmesini isteyen site sakinleri, olası elektrik kaçağı nedeniyle de tedirgin olduklarını söyledi. 

​Kentin Stat mevkisindeki sitede 6 katlı 4 bloktan oluşan sitenin, zemin katlarındaki daireleri ve bodrumları, yer altı su borularında oluşan çatlak nedeniyle su basıyor. Kimi zaman 1 metreye kadar yükselen su, apartmanların elektrik panosuna zarar verdiği için ev sahipleri, olası bir elektrik kaçağından korkuyor. Borulardaki çatlaklar nedeniyle sıkça su kesintilerinin de yaşandığını söyleyen site sakinleri, bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor. 

Sitede oturan Ramazan Asna, "Buradan doğal gaz hattı geçtikten sonra olanlar oldu. Görüldüğü üzere temiz bir su geliyor. İstinat duvarının arkasından doğru yarılıp bir şey yapılması lazım ama sonuç alamıyoruz. İlgilenen yok. Kendimiz bu suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Zaman zaman binada sigortalar atıyor. Çocuklar bodruma iniyor, çocukların çarpılma riski var. Biz bir an önce sorunumuzun giderilmesini istiyoruz" dedi.

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