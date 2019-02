(Görüntülü) Apartmanda okula giden çocuklara süt ikramı

Kayseri'nin Yakut Mahallesindeki apartmanda oturan ailelerin çocukları, her sabah binadan çıkarken yönetimin aldığı semaverde ısıtılan sütü içerek okullarına gidiyor.

Fabrikada itfaiye görevlisi olan merkez Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Çınarlı Sokak'taki Şahin Park Apartmanı'nın Yöneticisi Şenol Uzdil (39), gece vardiyasından döndüğünde sabah apartman önünde soğukta servis bekleyen çocukları görünce sıcak süt ikram etmeye karar verdi. Şenol Uzdil, aldığı büyük boy semaveri yönetim odasına koyup, her sabah çocuklara sıcak süt ikram etmeye başladı. 39 dairelik apartmanda oturan ailelerin de desteği ile her gün alınan süt semavere dolduruluyor. Çocuklar, ikram edilen sıcak sütü içerek okullarına gidiyor.

Apartman Yönetici Şenol Uzdil, uygulamayı 1 ay önce başlattıklarını ve her sabah günlük taze sütü çocuklar için hazır ettiklerini söyledi. Uzdil, apartman sakinlerinin destekleriyle sütü alıp çocuklara ikram ettiklerini belirterek, Sütü haftanın 5 günü çocuklarımıza ikram ediyoruz. Sütünü içip okullarına gidiyorlar. Sağlıklı çocuklar sağlıklı yarınları sağlar. Binamızdaki komşular yardımcı oluyor. Henüz diğer binalardan bu fikri düşünen olduğunu sanmıyorum. Sütten sadece çocuklar içmiyor, işine giden bina sakinleri de içiyor. Her gün 1 bardak süt içip gidiyorlar diye konuştu.