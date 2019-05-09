Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın bahçesinden 3 kamyon çöp çıktı. Cumhuriyet Mahallesi 40 No'lu Sokak'taki 4 katlı apartmanda oturanlar, zabıtayı arayarak, komşuları Mustafa D.'nin (56), apartman bahçesini çöple doldurduğunu ihbar etti. Apartmana gelen zabıta ekipleri, çoğu plastik olmak üzere kağıt, giysi, poşet atıklarıyla karşılaştı. Bunun üzerine belediye temizlik görevlileri aranarak, durum bildirildi. Çok sayıdaki görevlinin çalışmalarında, bahçeden 3 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlenen bahçe, dezenfekte edildi. Mustafa D.'nin daha önceden de çöple doldurduğu bahçenin temizlendiği öğrenildi.
(Görüntülü) Apartman bahçesinden 3 kamyon çöp çıktı
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın bahçesinden 3 kamyon çöp çıktı. Cumhuriyet Mahallesi 40 No'lu Sokak'taki 4 katlı apartmanda oturanlar, zabıtayı arayarak, komşuları...
09 Mayıs 2019 Perşembe 17:29
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