(Görüntülü) Antika tutkunu berber

Cavit AKGÜN MUĞLA, () Muğla'nın Ula ilçesinde, 17 yıldır berberlik yapan Ali Tiriç (31), tarihe olan merakını işyerine taşıdı. Tiriç, berber dükkanında 1940 yılından önce kullanılan tıraş malzemeleri başta olmak üzere, tedavülden kalkan paralar ve eski radyoları sergiliyor. Ula'nın sakin şehir unvanlı mahallesi Akyaka'da yaşayan ve 14 yaşındayken çırak olarak mesleğe başladığı günden bugüne antika eşyalara meraklı olan 1 çocuk babası Ali Tiriç, işyerini adeta müzeye çevirdi. Cumhuriyet Caddesi'nde mesleğini sürdüren Tiriç, müşterilerine elektronik aletlerin yanı sıra, eski berber malzemelerinin bulunduğu nostaljik dükkanda tıraş olma imkanı sunuyor. Bulduğu tarihi eşyaları satın alarak 9 yıl önce Akyaka'da açtığı berber dükkanında sergilemeye başladığını belirten Tiriç, yaz sezonunda tıraş olmak için gelen yerli ve yabancı turistlerin, sergilenen eski eşyaları satın almak için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Tiriç, 1940'lı yıllarndan önce meslek büyüklerimizin kullandığı malzemeler ilgimi çekiyor. Günümüzde artık teknolojinin gelişmesi ile bunlar kullanılmıyor. Kullanılmayan tıraş malzemelerini toplamaya başladım. Bu merakımı bilen vatandaşlar da ellerinde bulunan eski eşyaları getiriyor. Eski tıraş malzemelerini iş yerimde sergilememin nedeni bu mesleğin nerelerden nereye geldiğini göstermek. Yaz sezonunda tıraş olmak için gelen özellikle yabancı turistler, bu eşyalardan satın almak istiyor. Ancak benim satmak gibi bir niyetim yok. Aksine elinde eski tıraş malzemesi olan vatandaşlarımız varsa almak istiyorum dedi. TEDAVÜDEN KALKAN KAĞIT PARALARI DA SERGİLİYOR İşyerinde tedavülden kalkan kağıt Türk paralarının da bulunduğunu belirten Tiriç, Kağıt para koleksiyonuna hobi olarak başladım. Camekan içinde kağıt eski paraları gören vatandaşlar kendi ellerindekileri getirmeye başladılar. Paraların üzerinde kimin tarafından verildi ise onun ismi yazılı. Tedavülden kalkmış bin lira da var, 10 milyon lira da var. Bunun yanında gelen yabancı müşteriler de ellerindeki paralardan bırakıyor. Bugün kullanılmayan, fakat çok değerli olduğunu bildiğim radyolar da var. Özellikle lambalı radyoyu yüksek paralar vererek almak isteyen müşterilerim oldu. Ben satmak yerine olanları satın almak istiyorum diye konuştu. DİŞ ÇEKİM PENSESİ DE VAR Berber Ali Tiriç, eskiden berberlerin diş çekimi ve iğne de yaptığını belirterek, Sergilenen eski tıraş malzemeleri arasında ustura, makas, el makinesi, saç yıkama tası, süngü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın ambleminin bulunduğu antika kol saati, enjektör, av tüfeği, kömürlü ütü, fotoğraf makineleri, pirinç koku şişesi ve diş çekim pensesi de var. Berberler geçmişte hem diş çekimi, hem de iğne yapıyormuş. Bu malzemeler de işyerimde sergileniyor. Tarihi değeri olan eşyaları toplamaya ve işyerimde sergilemeye devam edeceğim dedi.