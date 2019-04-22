(Görüntülü) Antik Kent Laodikya kır çiçekleriyle rengarenk oldu

Denizli'de 7 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kent Laodikya'da baharın gelmesiyle adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Antik kentin içindeki tarihi kalıntıların arasında ve çevresinde açan rengarenk çiçekler görsel şölen yaratıyor. Kırmızı gelincikler, beyaz papatyalar başta olmak üzere kır çiçeklerinin oluşturduğu görsel şovu izlemeye gelen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekiyor.

Eskihisar Mahallesi yakınındaki 7 bin 500 yılık geçmişe sahip Laodikya'da Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından 16 yıldır yapılan kazı çalışmaları aynı anda bir çok alanda devam ediyor. Antik kaynaklara göre, Laodikya'nın, M.Ö. 3. yüzyılın ortalarında Seleukoslar Kralı 2. Antiokhos'un eşi Laodike adına kurulduğu sanılan antik kentte 12 ay kazı çalışması yapılırken, baharın gelmesiyle çalışmalar da hız kazandı. Tarihi kalıntıların arasında ve çevresinde açan kır çiçekleri ile antik kentte adeta görsel şölen oluştu. Gelincikler ve papatyalar başta olmak üzere rengarenk kır çiçekleri, Antik Kenti ziyaret edenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Tarihi kalıntılar arasında gezen ziyaretçiler, kır çiçeklerinin arasında özçekim yapıp, o anları ölümsüzleştiriyor. Evlenen çiftler de gelinlik ve damatlıklarıyla Laodikya'ya gelerek doğal fonda anı biriktiriyor, fotoğraf çekiliyor. PAÜ Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, antik kentte kazı çalışmaları yaparken, doğal ve yabani hayatı da koruduklarını belirterek, Her yıl baharın gelmesiyle Laodikya Antik Kenti bize en güzel renklerini sunuyor. Antik kalıntıların içinde açan çiçekler bize rengarenk görsel bir şov yapıyor. Laodikya'nın içinde bulunduğu Çürüksu Ovası'nın ne kadar verimli olduğunun bir göstergesidir. Biz burada her yıl bu güzelliği yaşıyoruz dedi.