(Görüntülü) Antalyalı Rock grubundan 8 Mart'ta için özel şarkı

Antalya'nın alternatif rock gruplarından Kafile, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için 'Kadın' isimli bir şarkı yayınladı.

Antalyalı Rock grubu 'Kafile', 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde, kadınlara ithafen bestedikleri 'kadın' isimli şarkıyı yayınladı. Şarkıda, ülkemizde ve dünyada kadınların maruz kaldıkları eşitsizlikler ve kadın cinayetlerine ilişkin eleştirel mesajlara yer verildi. Şarkının klibinde grubun kadın dinleyicileri oynarken, Şule Çet, Özgecan Aslan, Değer Deniz, Aysin Büyüknohutçu, Bergen ve Münevver Karabulut gibi Türkiye'de erkek şiddetinin kurbanı olmuş kadınların fotoğrafları yer aldı.

'KADIN' ŞARKISININ SÖZLERİYSE ŞÖYLE

Yıllardan, yollardan

Akıp giden hayatlardan

Düşmekten, kalkmaktan

Hep korkarak o şeytanlardan



Geçiyorum hiç durmadan

Bu karanlık sokaklardan

Yılmadan, yorulmadan

Vazgeçmedim hiç yaşamaktan



Yıllarca; alındım, satıldım bana hiç sorulmadan

Kimlerle; yürüdüm, yoruldum sesim hiç duyulmadan

Belki de; korktular fikrimden zikrimden ve aklımdan

Ama yine de; korkmadım hiç bir zaman savaşmaktan