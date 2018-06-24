Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı
İnce: YSK'nın başında duracağım
Türkiye sandık başında... Sonuç akşam açıklanacak
Türkiye Sandık başında
CHP Sözcüsü Tezcan'dan Şanlıurfa için güvenlik çağrısı
Doğu da tehdit ve sahte...
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandık önünde ilgi

(Görüntülü) Antalyalı oy kullanıp sahile gitti (5)

KEMER'DE SAHİLLER DOLDU Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu Antalya'nın Kemer ilçesinde, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için oy kullananlar, sahillere akın etti. Yüzde 61 nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığı...

KEMER'DE SAHİLLER DOLDU Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu Antalya'nın Kemer ilçesinde, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için oy kullananlar, sahillere akın etti. Yüzde 61 nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığı 37 dereceyi bulurken, deniz suyu sıcaklığının 28 derece olduğu ilçede sahiller doldu. Antalyalılar, yoğunluk nedeniyle başta Ayışığı Parkı olmak üzere sahillerde yer bulmakta güçlük çekti. Müteahhit Cem Çıplak, oy kullandıktan sonra ailesiyle birlikte Kemer'e geldiğini belirterek, "Sabah oyumuzu kullandık sonra da Kemer'de Ayışığı Plajı'na denize girmeye geldik. Hava çok sıcak o nedenle sabah önce oyumuzu kullandık. Hemen oradan da kendimizi denize attık" dedi. Antalya'da oturan avukat Ferhat Atik (35), "Tabi ki 24 Haziran seçimleri ülkemiz için önemli, ülkemizin geleceği için. Her vatandaş gibi biz de sabah kalktık, öncelikle gittik oyumuzu kullandık. Daha sonra havanın da güzel olması nedeniyle çocuklarla birlikte ailece denize geldik. İnşallah gün sonunda da en güzel şekilde vatana, millete iyi olacak şekilde sonuç çıkar ve bu şekilde ülkemizin bekası için devam ederiz" diye konuştu. Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325