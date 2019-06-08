(Görüntülü) Antalya yolunda bayram dönüşü yoğunluk
AFYONKARAHİSAR- Antalya karayolunda ve yol üzerindeki dinlenme tesislerinde, bayram tatilinden dönenler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Ramazan Bayramı tatili dönüşü nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayoluyla yol üzerindeki dinlenme tesislerinde...
08 Haziran 2019 Cumartesi 16:05
AFYONKARAHİSAR- Antalya karayolunda ve yol üzerindeki dinlenme tesislerinde, bayram tatilinden dönenler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Ramazan Bayramı tatili dönüşü nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayoluyla yol üzerindeki dinlenme tesislerinde yoğunluk arttı. Sabah saatlerinden uzun kuyruklar oluşan yolda, trafik polisleri de aralıksız denetim yapıyor. Yol üzeri ve kavşaklarda uygulama noktaları oluşturan polis, sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar meydana geliyor. Yol üzerindeki yoğunluğun pazar günü geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.
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