(Görüntülü) Antalya'ya 3'üncü havalimanı 2021'de

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'CUMHUR İTTİFAKI MİLLETİN BEKASI İÇİN KURULDU' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, AK Parti Kaş Belediye Bakan Adayı Mutlu Ulutaş'ın...

'CUMHUR İTTİFAKI MİLLETİN BEKASI İÇİN KURULDU'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, AK Parti Kaş Belediye Bakan Adayı Mutlu Ulutaş'ın seçim ofisinin açılışına katıldı. Seçim ofisi açılışında AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile AK Parti ve MHP'den çok sayıda partili de yer aldı.

Burada halka seslenen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın milletin bekası için kurulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız, iki tane ittifak var, hangisi Kaş'a hizmet edebilir, hangisinin adayı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm Antalya'ya ve Kaş'a hizmet yapar, bunu çok iyi görüyorlar ve hesabını yapıyorlar. Menderes Türel'den daha iyi hizmet yapabilecek birisini görüyor musunuz? Herhangi bir projeyle karşınıza çıkan var mı? Cumhur İttifakı'nın milletin bekası, devletimizin geleceği, güçlü yarınlar ve hedeflerimize ulaşmak için devlet, millet olarak kurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Peki karşıda, PKK'nın içinde olduğu ittifaka destek verir misiniz? Vatanını, milletini seven Kaşlılar PKK'lıların, HDP'lilerin, TİKKO'cuların, DHKP- C'lilerin, ne kadar terörist varsa içinde olduğu ittifaka bu ülkeyi, bu şehirleri teslim eder misiniz? Tüm Türkiye'de milletimiz bunu söylüyor zaten. İşte projelerimizle beraber bu seçimin Türkiye'nin geleceği ve istikrarı bakımından da önemli olduğunu anlatacağız, 31 Mart'ta güzel haberleri Kaş'tan bekliyoruz. Her seçimde olduğu gibi hep sizlere güvendik, sizlerle beraber çalıştık ve desteğinizi eksik etmediniz. Her zaman da kazanan Kaş oldu, Antalya oldu, Türkiye oldu."
 

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