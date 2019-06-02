Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

(Görüntülü) Antalya trafiğinin bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA ()- ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde kentteki trafik yoğunluğunu askeri helikopterle havadan denetledi. Vali Karaloğlu, "Her 10 kilometrede bir uygulama noktamız var. Bayram süresince 1250 personelimiz...

Alparslan ÇINAR/ANTALYA ()- ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde kentteki trafik yoğunluğunu askeri helikopterle havadan denetledi. Vali Karaloğlu, "Her 10 kilometrede bir uygulama noktamız var. Bayram süresince 1250 personelimiz görev yapacak. Bayram nedeniyle trafik yoğunluğumuz var ama kontrol edilemez düzeyde değil"dedi.

Ramazan Bayramı tatilinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgerenal Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan kentteki trafik yoğunluğunu havadan denetledi. İl Jandarma Komutanlığı’na ait askeri helikopterle Antalya Sahil Güvenlik grup Komutanlığı’ndan havalanan Vali Karaloğlu, ana arterler başta olmak üzere sahil bandındaki trafik yoğunluğunu havadan inceledi. Trafik polisleri ve jandarma trafik görevlilerinin yol güzergahı boyunca kurduğu uygulama noktalarını da havadan denetleyen Karaloğlu, Manavgat ilçesine indikten sonra yol üzerindeki bir kontrol noktasına geldi.

'YOĞUNLUK VAR AMA KONTROL EDİLEMEZ DERECEDE DEĞİL'

Uygulama sırasında sürücülerle sohbet eden Vali Münir Karaloğlu, emniyet kemeri kontrolü de yaptı. Kurallara uyan sürücülere teşekkür eden Karaloğlu, aileleriyle birlikte tatil amaçlı gelenlere de çeşitli hediyeler verdi. Çocuklara kırmızı düdük vererek sürücü olan babalarının hata yapması halinde uyarmasını da isteyen Vali Karaloğlu, kentte bayram nedeniyle trafik yoğunluğu olduğunu söyledi. Yoğunluğa karşı tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Karaloğlu, "Bayram süresince her 10 kilometrede bir uygulama noktamız olacak. Burada tüm kontroller yapılarak sürücülerin kurallara uyması sağlanacak. 350 ekip 1250 personelimiz bayram süresince görev yapacak. Trafik yoğunluğumuz kontrol edilemez düzeyde değil" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328