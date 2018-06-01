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(Görüntülü ) Antalya sokakları bekçilere emanet (2)

ANTALYA’NIN BEKÇİLERİ DÜDÜK ÇALDI Antalya’da sabaha kadar görev yapacak bekçilerin bir kısmı göreve başladı. Düdük çalıp mahallelerde gezen bekçiler, sabaha kadar huzur ve asayişi sağlayacak. Antalya’da çarşı ve mahalle...

ANTALYA’NIN BEKÇİLERİ DÜDÜK ÇALDI Antalya’da sabaha kadar görev yapacak bekçilerin bir kısmı göreve başladı. Düdük çalıp mahallelerde gezen bekçiler, sabaha kadar huzur ve asayişi sağlayacak. Antalya’da çarşı ve mahalle bekçiliği eğitimlerini tamamlayan 170 bekçi, bugünkü yemin töreninin ardından göreve başladı. Görevlendirildikleri mıntıkalarda huzuru ve asayişi sağlayacak olan bekçilerden 29 kişilik ilk grup, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde toplandı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi tarafından bekçilere, mevzuat, hitap ve telsizle muhabere konularıyla ilgili bilgi verildi. Eğitimin ardından grup, görev yapacakları mahallelere bırakıldı. İki kişi olarak sabaha kadar devriye gezecek olan bekçilerin, polis ekipleriyle koordineli çalışacakları bildirildi.

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