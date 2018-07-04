(Görüntülü) Antalya'nın siyam ikizleri

Selma KUNAR- Engin ANAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da 13 gün önce dünyaya gelen kafadan yapışık 'siyam ikizleri', yaşam savaşı veriyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde gözetim altında tutulan ikizler hayata tutunmayı başarırsa, bir dizi ameliyatla birbirlerinden ayrılacak.



Alanya'da turizm sektöründe çalışan Ömer Evrensel (40) ile Fatma Evrensel'in (32) 22 Haziran'da dünyaya gelen kafadan yapışık erkek ikizleri hayata tutunmaya çalışıyor. Halk arasında 'siyam ikizleri' de denilen yapışık tek yumurta ikizleri, 4 kg olarak sezaryanle dünyaya geldi. Ailenin isimlerini koymadığı ikizlerin ayrı beyinleri olmasına karşın beynin ana toplardamarı ortak. Birbirinden ayrılması cerrahi açıdan yüksek risk taşıyan ikizler yaşama tutunabilirlerse önümüzdeki dönemde bir dizi ameliyatla birbirlerinden ayrılacak.



ALANYA'DAKİ DOKTOR 'GÖREMEDİM' DEDİ



Bebeklerin babası Ömer Evrensel hayli üzgün olduklarını belirterek, "Bizim yaşadığımız, Alanya'daki hastanenin eksikliği. Anne karnında 5 aylık oluncaya kadar bebeklerin bu şekilde olduğu bize söylenmedi. 5 aylık olduğunda 'Bebekleriniz ikiz ve üstelik yapışık' dediler. Buradaki doktor 'Göremedim. Özür dileriz, biz bu işin içinden çıkamayacağız' deyip bizi Antalya'ya sevk ettiler" diye konuştu.



'CANLARINI BEN Mİ VERDİM Kİ BEN ALAYIM'



Kafadan yapışık oldukları belirlendiğinde doktorların anne karnındaki bebeklerin iğneyle yaşamlarına son verilip alınması gerektiğini söylediğini anlatan Ömer Evrensel, şöyle dedi:



"Hangi vicdan var bunu kabul edecek? Ben mi verdim ki canlarını ben alacağım? Herkes bize '5 aylıkken öğrendiniz niye aldırmadınız?' dedi. Bebeklerin bu şekilde doğacağını bilmiyorduk 5 aya kadar. Bize kafa derilerinin yapışık olduğu söylendi. Ben bu vebali almak istemiyorum. Ben bu bebekleri 5 aylıkken anne karnında öldürüp aldırayım, bu dünyada ben sıkıntı çekmeyeyim, öyle mi? Öbür dünyada nasıl hesap vereceğim? Bunu yapamazdık."



'CİNSİYETİNİ ÖĞRENMEYE GİTTİĞİMİZDE ÖĞRENDİK'



Anne Fatma Evrensel ise bebeklerin durumunu cinsiyetini öğrenmeye gittiklerinde öğrendiklerini söyledi. Hamileliğinin 5'inci ayına kadar doktorların kendisine bir şey söylemediğini belirten Fatma Evrensel, "Bebeklerin yapışık olduğunu ve bir şey yapamayacaklarını söyleyerek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Üniversite hastanesinde yoğun bakımda bebeklerim. Ameliyat olmalarını bekliyoruz" dedi.



'İLERLEYEN SÜREÇTE BİRDBİRİNDEN AYIRABİLİRİZ'



Takip ve kontrolleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Yeni Doğan Yoğun Bakım, Anestezi ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından yürütülen ikizlerle ilgili Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Saim Kazan'ın ekibinden Dr. Öğretim Üyesi Hakan Çakın, kafadan yapışık ikizlerin tüm dünyada nadir görüldüğünü belirtti. Çakın, "Bu bebekler 13 gün önce dünyaya geldi. Şu anda Yeni Doğan Yoğun Bakım'da gözetim altında tutuluyor. Beyinleri ve beyninin atardamar ve toplardamarları birbirine yapışık durumda. Bebeklerin belli süre gelişmelerini ve büyümelerini izleyeceğiz. Uygun olduklarında yapılacak çeşitli testlerin sonucunda her iki bebeğin hayatını koruyarak birbirinden ayırmayı deneyeceğiz. Tabii ki bu süreçte acil bir şey olur, bebeklerden birinin hayatı diğerinin hayatını tehdit eder gibi bir durum meydana gelirse ivedi şekilde ameliyat etmemiz de gerekebilir. Bunların hepsini ilerleyen süreçte hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.



'YAŞAMLARINI BÖYLE SÜRDÜREN İKİZLER DE VAR'



Kafadan yapışık dünyaya gelen ve ayrıldıktan sonra yaşayan örneklerin de nadir olduğunu belirten Çakın, “Operasyonunun zamanlamasıyla alakalı. Daha çok multidisipliner bir çalışma gerektiriyor. Hem yeni doğan yoğun bakım, anestezi, beyin ve sinir cerrahi ile plastik cerrahi uzmanlarının hep birlikte gireceği bir operasyon sonrasında bebekleri birbirinden ayırma gerçekleşiyor. Dünyada başarılı ve başarısız ayırma örnekleri var. Bazen de aynı damarları kullanmalarından dolayı hiç ayrılamayacak bebekler, hayatlarını böyle devam ettirebilen ikizler de var" dedi.



