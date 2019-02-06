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(Görüntülü) Antalya'nın 5 ilçesinde fırtına ve hortum beklentisi (2)

KAŞ'TA HASAR BÜYÜK Kaş'ta etkili olan yağmur ve fırtına Çayköy, Çavdır, Palamut, Kınık ve Aklar mahallelerinde başta tarım alanları olmak üzere birçok noktada hasara yol açtı. Elektrik direklerini devirip, ağaçları kökünden söken...

KAŞ'TA HASAR BÜYÜK
Kaş'ta etkili olan yağmur ve fırtına Çayköy, Çavdır, Palamut, Kınık ve Aklar mahallelerinde başta tarım alanları olmak üzere birçok noktada hasara yol açtı. Elektrik direklerini devirip, ağaçları kökünden söken fırtına çok sayıda seranın plastik örtüsünü yırtıp atarken, bazılarını da yerle bir etti. Seralardaki ürünlerin çoğunluğu telef oldu. 
DALGALAR SAHİLİ VURDU
Fırtına Demre sahillerinde de etkisini gösterdi. Özellikle Sülüklü ve Taşdibi sahillerinde fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Kıyıya vuran dalgalar sahildeki beton ve toprak yürüyüş yolunun bir bölümünü alıp götürdü. Kaş ve Demre bölgesinde su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi. 
KEMER'DE DEV DALGALAR
Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde de fırtınayla birlikte dev dalgalar oluştu. Dalgalar sahile yakın noktadaki tesislerin bulunduğu bölgeye kadar ulaşırken, herhangi bir zarar olmadığı kaydedildi.
Kumluca'nın Adrasan sahilinde de Çıralı'ya benzer görüntüler yaşandı. Fırtınayla birlikte dev dalgalar oluşup, sahil bölgesindeki turistik tesislere kadar ulaştı. 

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