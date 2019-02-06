(Görüntülü) Antalya'nın 5 ilçesinde fırtına ve hortum alarmı (4)

KONYAALTI SAHİLİNDE DENİZ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ



Antalya'da dün gece saatlerinde başlayan yağış ve fırtına etkili olmaya devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinden yağan yağmur ve eriyen kar suları kent merkezinde denize ulaştı. Kar ve yağmurla gelen alüvyonlarla kahverengi bir renk alan dere suları, sahilin bir bölümünde kirliliğe neden oldu. Denizin üzeri kilometrelerce genişlikte çamurla kaplandı. Çamurun ulaşamadığı noktalar maviliğini korurken, oluşan dev dalgalar ise sahili dövdü.



Konyaaltı sahil şeridinde manzara izlemek isteyenler, mavi deniz yerine çamurla karşılaştı. Yağmurla birlikte yüksek kesimlerdeki karın hızla eridiği, oluşan hızlı su akışının kum ve mili denize sürükleyerek bu görüntüye neden olduğu kaydedildi. Fırtınanın durmasıyla çamurun birkaç gün içerisinde dibe çökeceği, denizin yine turkuaz rengini alacağı ifade edildi.

