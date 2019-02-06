(Görüntülü) Antalya'nın 5 ilçesinde fırtına ve hortum alarmı (3)

VALİ KARALOĞLU: OKULLARIN ÇATI VE DUVARLARINDA YIKILMALAR OLDU



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın batı ilçeleri Kaş, Demre, Kumluca, Finike ve Kemer'de dün geceden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı okulların çatılarında, çevre duvarlarında yıkılma, seralarda da zarar meydana geldiğini bildirdi. Bir gün önceden tedbirlerin alındığını ve 5 ilçede okulların tatil edildiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, "Kaş bölgesinde bazı okulların çatılarında, bazı okulların çevre duvarlarında yıkılmalar oldu. Sera alanlarında da zarar oluştu. Yer yer ağaç devrilmeleri yaşandı. Trafikteki vatandaşlarımızın zorlandığı konular oluştu ama şu an bir can kaybımız yok, mal kayıpları var onların tespitlerine çalışıyoruz" dedi.





Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()