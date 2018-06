(Görüntülü) Antalya- Kumluca yolunda inceleme

Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), () AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve beraberindeki heyet geçen şubat ayında heyelan nedeniyle çöken Antalya- Kumluca D400 karayolunda yürütülen çalışmaları inceledi. Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Murat Günay, Finike Şoförler Odası Başkanı Ziya Aydemir ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 26 Şubat'ta heyelan nedeniyle çöken Antalya- Kumluca karayolundaki çalışmaları inceledi. İftar sonrası şantiyeyi ziyaret eden ekibi, Karayolları 13'üncü Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu karşıladı. Bölge Müdürü Çobanoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi alan ekip, daha sonra 13 Haziran tarihinde trafiğe açılması planlan anayolu gezdi. Milletvekili Atay Uslu, bölgede meydana gelen heyelanın normal olmadığını belirterek, "500 metrelik bir alan yaklaşık 2 kilometre kadar aşağı kaydı. Yapılan tetkikler sonucunda bölgenin 30 metre aşağısına kadar hareketlilik olduğu ve su geçtiği tespit edildi. Bir heyelan değil doğal afetti. Sondaj çalışmalarından sonra ne yapılabilir çalışması yapıldı. Mühendisler teknik analizlerini yaptı. Ve bölgeye kazık çakılması gerektiği tespit edildi. Bölgeye 29 kilometre boyunca kazıklar çakıldı. Kazıkların içi beton ve demir dolu. Her bir kazığın boyu 50 metre uzunluğunda ve 1000 civarında. Yani 15 katlı bina boyunda kazıklar çakıldı ve bölge sabit hale getirildi. Son çalışmalar yapılıyor. Tabii 24 saat esasıyla bu çalışmalar yapıldı" dedi. Batı Antalya'nın 200- 250 bin civarında nüfusu olduğunu aktaran Uslu, "Batı Antalya için bu yol çok önemli. 200- 250 bin nüfus var. Ayrıca turizm potansiyeli olması açısından da çok önemlidir. Yaklaşık 10 bin araç günlük olarak buradan geçiyor. Bu araçların trafiği ne olacak sorunuyla karşı karşıya gelindi. Tabii bu güzergâhı kullananları da mağdur etmedik. Farklı by- pass yollar yaptık ve trafiği açtık. Bu çalışmalar tamamlandı şimdi sıcak asfalt yapılıyor. 13 Haziran'da açılacak. Devletimiz gece ve gündüz 24 saat esasıyla çalışıyor. 307 işçi, 70 iş makinesi 100 gündür burada hiç aralıksız çalıştı. Çünkü vatandaşımız mağdur olmasın istiyoruz" diye konuştu. Sürece ilişkin bilgi aktaran Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu da heyelanın ardından 23 Nisan'a kadar projelendirme çalışmasının devam ettiğini ve alanda 48 sondaj yapıldığını söyledi. Sondajla 50- 55 metreye kadar indiklerini anlatan Çobanoğlu, zeminin her tarafının tarandığını, çok hassas ve çok özel proje firmalarıyla bu alanda çalışma yapıldığını kaydetti. Bölgenin bu çalışmalar sırasında karargah gibi olduğunu da söyleyen Çobanoğlu, 24 saat kesintisiz çalışılarak anayolun tamamlandığını vurguladı. Çobanoğlu, şöyle devam etti: "29 kilometreye yaklaşık 1000 kazık çakıldı. Bu önemli rakamdır. 41 bin metreküp beton döktük. Vatandaşa verdiğimiz bu rahatsızlık nedeniyle çok üzüldük. Kurumum adına özür diliyorum. 13 Haziran tarihinde yol trafiğe açılacak. Ayrıca 13 Haziran'da 19 kilometrelik Burdur'u Isparta güzergahına bağlayan Antalya çevre yolunu da trafiğe açacağız. 1.5 senede 19 kilometre bölünmüş yol yaptık. Döşemealtı'nda 5 kavşağı hizmete açacağız. Bu yollarımızda hiçbir terslik olmadı. Bu heyelan nedeniyle zaman zaman sitemler oldu. Doğaldır. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Doğal afetti. Mahcup olmamak adına özel bir proje yapıldı."