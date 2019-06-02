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(Görüntülü) Antalya'da nemden bunalan denize koştu

HAVA sıcaklığının 28 derece hissedildiği Antalya'da, yüzde 76'yı bulan nem tatilcileri bunalttı. Nemden bunalanlar, denizde serinlemeye çalıştı. Antalyalılar ve tatilciler, sıcaktan bunalınca soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Aileleri...

HAVA sıcaklığının 28 derece hissedildiği Antalya'da, yüzde 76'yı bulan nem tatilcileri bunalttı. Nemden bunalanlar, denizde serinlemeye çalıştı.

Antalyalılar ve tatilciler, sıcaktan bunalınca soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Aileleri ile sahile gelen yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinledi. Bazı turistler ise güneşlendi. Eşi ve çocuğuyla sahile gelen Tatiana Biçer, “Biz bir hafta önce sezonu açtık. Her gün denize giriyoruz. Hava henüz çok sıcak değil ama bizim için daha güzel" dedi. İsmail Biçer ise Konyaaltı plajının çok güzel olduğunu belirterek, “Her sene geliyoruz. Zaten yakın oturuyoruz. Deniz güzel ve temiz. Çok beğeniyoruz. Pazar günleri yoğun oluyor ama güzelliğine değiyor" diye konuştu. Kick boks sporcusu Yaren Nur ise ailesiyle birlikte bayram tatiline geldiklerini ifade ederek, sıcak havanın ve tatilin tadını çıkardıklarını söyledi.

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