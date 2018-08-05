(Görüntülü) Antalya'da nem bunalttı

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA Konyaaltı sahiline gelenler, yüzde 74'ü bulan nemin de etkisiyle sıcaktan korunmak için gölgelik alanlara sığındı. Özellikle öğle saatlerinde etkili olan yoğun nem, görüş mesafesini azalttı.



Konyaaltı sahiline gelenler, 30 dereceyi bulan sıcaklığı, yüzde 74 oranındaki nemin de etkisiyle 35 derece hissetti. Bunaltıcı sıcaktan korunmak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, güneşlenmek yerine gölgede durmayı tercih etti. Sahildeki şezlonglar boş kaldı.



İnsanların yanı sıra hayvanlar da gölgelik alanlarda durmayı tercih etti. Ağaç altlarındaki gölgeliklere sığınan kediler uyuklarken, kuşlar ise birikintilerdeki sudan içti. Sahilde ağaçların gölgesine oturan bir vatandaş ise köpeğine su içirip susuzluğunu gidermeye çalıştı.



Kentte gün boyu etkili olan nem sıcaklığın daha yoğun hissedilmesini sağlarken, görüş mesafesini de olumsuz etkiledi. Kepezüstü'ne çıkanlar, kenti saran yoğun nem bulutuyla karşılaştı.