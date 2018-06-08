(Görüntülü) Antalya'da karne sevinci

Mehmet ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()ANTALYA'da 451 bin öğrenci karne aldı. Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu'ndaki karne törenine katılan Vali Münir Karaloğlu, öğrencilere özel hazırlanmış, üzerinde kelebek motifi ve öğrenci fotoğraflarının olduğu karneleri dağıttı. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Antalya'da 451 bin öğrenci ve 31 bin 750 öğretmen yaz tatiline girdi. İl genelinde tüm okullarda karne heyecanı yaşanırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün karne töreni ise Vali Münir Karaloğlu, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın katılımıyla Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu'nda yapıldı. Karne dağıtım töreninin yapıldığı birinci sınıf öğrencilerine üzerinde kelebek motifi ve öğrencilere ait fotoğrafların bulunduğu karnelerini Vali Karaloğlu ve protokol üyeleri dağıttı. Törende konuşan Vali Karaloğlu, ?Biz hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize iyi tatiller diliyoruz. Bu sene Antalya'da eğitim öğretimde 'Okulum Yeteneklerimi Keşfediyor' diye bir proje başlattık. Hem okulumuzda hem sınıflarda oluşturulan atmosferle hem de çocukların yeteneklerini ortaya çıkaracak faaliyetlerle başarılı bir şekilde uygulandığını gördük. Tatile çıkan çocuklarımıza iyi dinlenmeler diliyorum. Onları inşallah 2018-2019 eğitim öğretim dönemi başında eylül ayında dinlenmiş olarak bulmak istiyoruz. Bol bol dinlensinler açık havada, çok fazla teknoloji mahkumu olmasınlar diye tavsiye ediyorum" dedi. Öğrencilere dağıtılan karnelerin kısıtlı bir değerlendirme aracı olduğunun bilinmesini istediklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, ?Eksik oldukları konuları tamamlamaları için bir gözlem ve ölçümün sonucudur. Velilerimizin de çocuklarımızı hiçbir şekilde karnedeki notlar, puanlar üzerinden değerlendirmemeleri, onlara sevgilerini eksiltmemeleri, diğer arkadaşlarıyla kıyaslamamaları, bunun sadece bir sonuç değerlendirmesi olduğunu bilmelerini istiyoruz. Çocuklarımızı incitmek, onların gelecekte özgüvensiz olmalarına neden olur. Ailelerimiz bizim bu konudaki en önemli destekçilerimiz" dedi. Öğretmenlerin de büyük emek harcadığını belirterek, hepsine iyi tatiller dileyen Arslan, öğrencilere de şöyle seslendi: ?Öğrencilerimiz büyük bir ordu. Antalya'da 451 bin öğrencimiz karne alıyor, büyük bir heyecan. Yaz tatilinde kendilerine zaman ayırmaları, Antalya'nın güzelliklerini tanımaları, sosyal kültürel ve sportif açıdan etkinliklere katılmaları lazım. Son zamanların bağımlılığı olan medya bağımlığından da kurtulup mahallede bisiklet, yüzme, müze ziyareti, arkadaşlarıyla oyun oynarken sosyalleşmesini istiyoruz."