(Görüntülü) Antalya'da güneşli hava ve deniz keyfi

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler deniz ve güneşin tadını çıkardı.



Hava sıcaklığının 22 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Antalya'da, yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Antalya'ya tatile gelen, ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, güneşli havanın tadını denize girip güneşlenerek geçirdi. Bazı vatandaşlar ise kahvelerini alıp arkadaşlarıyla sohbet ederek güneşli havanın tadını çıkardı.



Güneşli havayı fırsat bilenlerin yoğun ilgi gösterdiği Konyaaltı Sahili'ne gelen Norveçli Atosa Foundu (27), Antalya'ya ailesiyle birlikte her yıl geldiğini söyledi. Bu mevsimde Norveç'te böyle bir hava olmadığını söyleyen Foundu, Antalya'yı çok sevdiklerini, denizin berrak, temiz ve çok güzel olduğunu anlattı.