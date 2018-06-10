(Görüntülü ) Antalya'da denizin keyfini çıkardılar

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da 30 dereceyi bulan sıcak ve nemli havadan bunalanlar, denize akın etti. Antalyalılar, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini doldurdu.



Dalgalı denizin keyifini çıkaranlar, renkli görüntüler oluşturdu. Birçok vatandaş sahilde serinlemeye çalışırken, bazıları da şemsiyelerin altında ve ağaç gölgelerine oturarak güneşin etkisinden korunmaya çalıştı.



İstanbul'dan ailesiyle Antalya'ya gelen Kenan Polat, bunaltıcı neme rağmen sahil kenarında serinlemeye çalıştıklarını belirtti. Polat, "Antalya sahilinde torunlarımla keyif yapıyoruz. Biraz dalga var ama yine de keyifli bir pazar geçiriyoruz" dedi.