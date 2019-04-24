(Görüntülü) Antalya'da 23 Nisan fener alayı ile kutladı (2)

BAŞKAN BÖCEK: BEN ANDIMIZLA BÜYÜDÜM



TBMM'nin açılışının 99'uncu yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Haluk Levent Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Konseri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Rafet Zeybek ile CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi. Konser öncesinde saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. İlkokul öğrencisi bir kız çocuğu ise sahneye çıkarak öğrenci andını okudu. Kalabalığa seslenen Başkan Muhittin Böcek, okunan öğrenci andına vurgu yaparak, “Ben andımızla büyüdüm. 23 Nisan'la, 19 Mayıs'la, 30 Ağustos'la, Cumhuriyet Bayramı'yla büyüdüm. Bundan sonra hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimseyle kavga etmeden, herkesin derdine derman olacak şekilde yaşayacağız" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırıyı da hatırlatan Böcek, “Saldırıyı unutmadık, unutmayacağız" dedi.



HALUK LEVENT, 15 YIL SONRA ANTALYA'DA HAYRANLARIYLA BULUŞTU



Başkan Böcek'in ardından sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent, 15 yıldır Antalya'da meydan konseri vermediğini ve burada konser vermeyi çok özlediğini söyledi. 15 yılın sonunda hayranlarıyla bir araya geldiği için mutlu olduğunu kaydeden Haluk Levent, "Daha yaşlı ve daha çirkin bir adam olarak geldim" diye espri yaptı. Ardından konserine başlayan Haluk Levent, 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi. 20 yıldır söylemek istemediği halde her seferinde bu türküyü söylemek zorunda kaldığını belirten Haluk Levent, "700 sene önce yazılmış ama hala bu topraklardaki insanlara ulaşamamış bir türkü" dedi.



Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Haluk Levent'e meydandaki binlerce kişi de eşlik etti.