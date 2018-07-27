(Görüntülü) Annenin kayıp oğluna kavuşma anı duygulandırdı
VAN'ın Erciş ilçesinde beraber kahvaltılık almaya çıktığı oğlunu bin anda yanında göremeyen anne, gözyaşları içerisinde yardım istedi. Anne, 4 saatlik aramının ardından oğluna kavuşunca bu kez sevinç gözyaşları döktü. Erciş'in...
27 Temmuz 2018 Cuma 14:43
VAN'ın Erciş ilçesinde beraber kahvaltılık almaya çıktığı oğlunu bin anda yanında göremeyen anne, gözyaşları içerisinde yardım istedi. Anne, 4 saatlik aramının ardından oğluna kavuşunca bu kez sevinç gözyaşları döktü. Erciş'in Van Yolu Caddesi üzerinde oturan ismi öğrenilemeyen anne, sabah saatlerinde oğlu Yusuf Bulut'u (8) da yanına alarak kahvaltılık almaya çıktı. Anne markette alışveriş yaparken, bir anda oğlunun yanında olmadığını fark etti. Endişelenen anne, cep telefonuyla yakınlarını arayarak haber verdi. Kadını gözyaşları içerisinde gören vatandaşlar da yardımına koştu. Olayın polise haber verilmesinden sonra da kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 4 saat sonra bir kişi kayıp çocukla annenin yanına geldi. Anne, bu kez de sevinç gözyaşları dökerek, oğluna sarıldı.
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