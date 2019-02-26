Mahir ALAN- ADIYAMAN-) Adıyaman'da, kırsal alanda annesi telef olan 4 yavru köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı. Kentte boş alanda telef olmuş bir köpeği görenler durumu Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye geçen ekipler tarafından telef olan köpeğin yanında aç oldukları belirlenen 4 yavru köpek, ekipler tarafından alınarak Veteriner Müdürlüğü barınağına götürüldü. Burada beslenen köpeklerin ilerleyen günlerde doğaya salınacağı belirtildi.
(Görüntülü) Anneleri telef olan köpek yavrularına belediye sahip çıktı
Mahir ALAN- ADIYAMAN-) Adıyaman'da, kırsal alanda annesi telef olan 4 yavru köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı. Kentte boş alanda telef olmuş bir köpeği görenler durumu Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine bildirdi....
26 Şubat 2019 Salı 16:50
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