Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma...
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...

(Görüntülü) Anneler Günü'nde şehit oğullarının kabirlerini ziyaret ettiler

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret edip, dualar okudu, gözyaşı döktü. Türk bayraklarıyla donatılan Kartal Şehitliğini ziyaret eden anneler,...

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret edip, dualar okudu, gözyaşı döktü. Türk bayraklarıyla donatılan Kartal Şehitliğini ziyaret eden anneler, kabirlere çiçek bırakıp, su döktü ve Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar etti. Bu sırada bazı annelerin gözyaşı döktükleri görüldü. Şehit oğlunun mezarı başında gözyaşı döken annelerden birisi de 2010 yılında İstanbul Halkalı'da askeri personeli taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Duran Bayram'ın annesi Kudret Bayram oldu. Oğlunun mezarı başında dualar okuyup, gözyaşı döken anne Bayram, "Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. 9 yıl oldu oğlumu kaybedeli. Allah'a her gün şükrediyorum. Bugün anneler günü. Oğlum bana gelemedi ama ben oğluma geldim. Ben oğlumla gurur duyuyorum. O benim Hazreti Hamza'mdı" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328