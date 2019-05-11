(Görüntülü) Anne olması çok zordu, anneler gününde doğum için gün sayıyor

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, () -ERKEN yumurtalık yetersizliği teşhisi konulan ve doktorların 'çocuk sahibi olması neredeyse imkansız' dediği 27 yaşındaki Ümmühan Bektaş Bilgin, yumurta gençleştirme yöntemi PRP ile hamile kaldı. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Bilgin, "Tedaviyi doktoruma güvenerek denedim. Süreç kolay geçti. Oğlumun kalp atışını duymak bizim için heyecan vericiydi" dedi.



Ümmühan ve Serkan Bilgin çifti bir yıl önce evlendi. Adet görememe ve düzensizliği şikayetiyle doktora giden Ümmühan'a yapılan testler sonrasında 'erken yumurtalık yetersizliği' teşhisi konuldu. İlaç yardımıyla adet olmaya başlayan genç kadına çocuk sahibi olmasının imkansız olduğu söylendi. Yolları Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu ile kesişince, onun tavsiyesiyle PRP yöntemini deneyen Ümmühan, tüp bebek tedavisine gerek kalmadan hamile olduğunu öğrendi. Şu anda 28 haftalık hamile olan Ümmühan, sürecin gayet sağlıklı ilerlediğini ve çok heyecanlı olduğunu belirtti.





"DEĞERLERİM NORMAL DEĞİLDİ"



Adet görememe ve düzensizliği nedeniyle doktora gittiğini söyleyen Ümmühan Bilgin, "Yapılan testlerde bazı değerlerimin normalden farklı olduğunu öğrendim. Örneğin FSH hormonu değerim 40'ın üzerindeydi. AMH değerim ise 0.01 civarındaydı. İlaç kullanarak adet görmeye başladım. Böyle olunca çocuk sahibi olmamın çor zor olduğu söylendi. Bu süreçte doktorum Cem Bey ile tanıştık. Bazı genetik testler yapıldı ve bunun üzerine antioksidan serum ve ilaç tedavisi başlattı" diye konuştu.





"TEDAVİ KOLAY GEÇTİ"



Prof. Dr. Fıçıcıoğlu'nun kendine PRP yöntemi hakkında bilgi verdiğini söyleyen Bilgin, "Doktorum, hamilelik için yüzde 100 garantili bir yöntem olmadığını ancak denememin yararlı olduğunu söyledi. Biz de güvendik ve denedim. Tedavi 10 seans sürdü ve oldukça kolay geçti. Önce, hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı. Sonrasında yumurtalıklarına PRP injeksiyonu yapıldı. Yoğun bir tedaviydi ama stresli değildi" ifadelerini kullandı.





HAMİLELİĞİNDE 28 HAFTA GERİDE KALDI



Hamileliğimin ilk başlarında her hamile kadında olan mide bulantısı gibi birtakım sıkıntılar dışında sorun yaşamadığını söyleyen Bilgin, "Onun dışında bir sorun yaşamadım. Şu anda 28 haftalık hamileyim, bebeğin olması çok zor denildikten sonra ilk kalp atışını duymak heyecan verici. Bu süreçte eşimin ve Cem hocanın desteği çok önemliydi. Şu an heyecanla bebeğimizi bekliyoruz. Erkek çocuğumuz olacak adı 'Pars' olsun diye düşünüyoruz" dedi.





GENÇ YAŞTA DA YUMURTALIK REZERVLERİ AZALABİLİYOR



Hastanın rutin kontrollerinde hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu ise, "Zaten bu süreçte gebe kalmakta zorluk var. Gebe kaldıktan sonra onları farklı bir süreç beklemiyor. 40 yaş altında yumurtalık rezervindeki azalma 'erken yumurtalık yetersizliği' olarak adlandırılıyor. Sadece ileri yaşlarda yumurtalık rezervi azalacak diye bir kaide yok. Dolayısıyla daha genç yaşlarda genetik, otoimmün geçirilen yumurtalık ameliyatları ve bilinmeyen nedenlerle, rezerv azalabiliyor. Daha genç yaşta olup adet düzensizliği ya da ailede erken menopoz öyküsü olanlarda mutlaka yumurtalık rezervlerine dikkat etmekte fayda var" diye konuştu.





PRP; YUMURTA GENÇLEŞTİRME YÖNTEMİ



PRP hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, "Yumurtalık rezervi azalmış, yumurtalık rezerv yetersizliği veya erken yumurtalık yaşlanması olan kadınlarda yumurtalıkları gençleştirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Yumurta gençleştirme yöntemi olarak dünyada da kullanılmaya başlanan Trombositten Zengin Plazma (PRP) artık ülkemizde de kullanılıyor. Bu yöntemle başarılı sonuçlar elde etmeye başladık. PRP'yi yumurtaların içerisine enjekte ederek uyuyan hücreleri uyandırmak ve daha iyi yumurta elde etmek için kullanıyoruz. Biz bunu hiperbarik oksijen tedavisiyle destekliyoruzö dedi.





TÜP BEBEK TEDAVİSİNE GEREK KALMADI



Bazen genç yaşta da erken yumurtalık yetersizliği ile karşılaşabildiklerini dile getiren Prof. Dr. Fıçıcıoğlu, "Hastamızda olduğu gibi adet görmeme şikayeti ile bize başvurabiliyorlar. Böyle bir durumda kendiliğinden gebe kalma şansı yüzde 3'lerin altında. Hastamızın, PRP tedavisi ve başka takviyelerle yumurtalık rezervini nispeten daha iyi hale getirip hormonları düzeltme şansı bulduk. 3 aylık bir tedavi sonrasında tüp bebek tedavisine alalım, yumurta toplayalım dediğimiz süreçte, kendiliğinden gebe kalarak, işimizi kolaylaştırdı. Şu anda da gayet sağlıklı bir gebeliği takip ediyoruzö ifadelerini kullandı.