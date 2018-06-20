(Görüntülü) Ankara’da sağanak sonrası araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı

ANKARA’nın bazı mahallelerinde aniden bastıran ve yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış nedeniyle araçlar su altında kaldı, işyerlerini su bastı.







Yenimahalle ilçesi OSTİM Sanayi Bölgesinde saat 15.30 sıralarında başlayan sağanak yağış nedeniyle araçlar yağmur suyu birikintilerini içinde kalarak arızalandı. Araç içerisinde bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken bazı işyerlerine de su baskını oldu. İtfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.