(Görüntülü) ANKARA SİVAS'TAKİ KAZA KURBANLARI SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
05 Temmuz 2018 Perşembe 15:18
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