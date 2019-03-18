(Görüntülü) Ankara'daki vergi dairesine saldırı davası başladı

Ankara Çukurambar'da, 1 Şubat 2018 tarihinde Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 2 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 32'si PKK'nın üst düzey yöneticisi olmak üzere 7'i tutuklu, çoğu firari 50 sanığın yargılanmasına başlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonun durdurulması ya da sekteye uğratılması için düzenlendiği ileri sürülen saldırıyla ilgili davada sanıklar, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'terör amaçlı resmi belgede sahtecilik ve terör amaçlı tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması', 'terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan sanıklar, iddianamenin okunması ardından savunmalarını yaptı.

'KARDEŞİM OLDUĞU İÇİN EVİMİ AÇTIM'

Bombalı çantayı vergi dairesine koyduktan sonra Suriye'ye kaçmak isterken yakalanan ve gözaltındayken üzerindeki uyuşturucu maddeyi içince, zehirlenmesi sonucu ölen Ersen Ertoğan'la birlikte saldırıyı planladıkları belirlenen Suriyeli Alan Chıkhmous'un kız kardeşi sanık Amina Chıkhmous, ifadesinde suçsuz olduğunu söyledi. Bomba yapımında kullanılan malzemeleri evinde sakladığı iddia edilen Chıkhmous, 10 yıl önce evlilik yoluyla Türkiye'ye geldiğini ve sıradan bir ev kadını olduğunu ileri sürerek, "Ben Türkçeyi burada öğrendim. Evlendikten sonra Aksaray'da yaşamaya başladım, 3 çocuğum oldu. Sıradan bir hayatım varken, kardeşim Alan Chıkhmous 2017 yılında Türkiye'ye geldi. Bana çocuk sahibi olamadığını, bunun için tedavi görmek için Türkiye'ye yerleştiğini söyledi. Ben de kardeşim olduğu için evimi açtım" dedi.

'BOMBAYI KAÇAK SİGARA DİYE BIRAKTI'

Sanık Chıkhmous, kardeşinin bir süre sonra para sıkıntısı çektiğini ve kaçak sigara işi yapacağını söylediğini belirterek, "2017'nin Kasım ayında kardeşim 3 tane çanta ile eve geldi. İçinde kaçak sigara olduğunu söyledi. Ben karşı çıktım ama müşterisinin hazır olduğunu ve çok fazla kalmayacağını söyledi. Ben de kardeşim olduğu için kabul ettim. Çocukların odasına, eşimden gizli bir şekilde sakladım. Çantanın içinde bomba yapımında kullanılan malzemelerin olduğunu bilmiyordum" dedi. Kardeşinin çantaları yaklaşık 2,5 ay sonra kendisinin evde bulunmadığı bir zamanda aldığını söyleyen sanık Chıkhmous, "Alan Türkiye'ye geldi hayatımız karardı" dedi.

'BEN BİR TEK BARZANİ'Yİ TANIRIM'

Sanık Chıkhmous, Mahkeme Başkanının sosyal medyada terör örgütü YPG ile ilgili paylaşımlarını sorması üzerine, "Ben kim nedir bilmem. Suriyeli yakınlarımın paylaşımlarını beğenmişim sadece. Hangisi terör örgütü hangisi değil bilmem. Ben bir tek Barzani'yi bilirim" dedi. Evinde bulunan sahte kimliğin sorulması üzerine, "Ben dini nikahla evliyim. Bana para karşılığı kimlik çıkartıldığı söylenmişti. Ben de bir adama para verdim kimlik çıkardı. Bu kimliğin sahte olduğunu bilmiyordum" dedi. Mahkeme Başkanının "10 yıldır evlisin neden gerçek kimlik çıkarmadın?" sorusuna da sanık, "Ben kumayım, eşimin resmi nikahlı başka bir eşi var" dedi.

'PARA VERDİLER TAŞIDIM'

Bomba dolu çantayı Ersen Ertoğan'la birlikte taşıyan sanık Ali Anademi de, kaçak taksicilik yaptığını, daha önceden tanıdığı Alan Chıkhmous'un işi kendisine verdiğini belirterek, "Suriye'den geldikten sonra Mersin'de kaçak taksicilik yapmaya başladım. Daha önce de birçok kez şehirlerarası iş aldım. Suriyeliler yakalanmamak için genellikle kaçak taksi kullanır. Bu işi de öyle düşündüm. Ne bombadan ne de saldırıdan haberim yok. Para verdiler ben de müşteri diye taşıdım. Ersen Ertoğan'ı ilk kez orada gördüm" dedi.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.