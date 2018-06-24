ANKARA'da Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Ankara'da oy verme işlemi saat 08.00 itibari ile başladı. Çankaya İlkokulu'ndan oy kullanan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sınıfların önünde kuyruklar oluşturdu. Erken saatlerde oy kullanmaya başlayan vatandaşlar, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-
(Görüntülü) Ankara'da vatandaşlar sandık başında
ANKARA'da Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Ankara'da oy verme işlemi saat 08.00 itibari ile başladı. Çankaya İlkokulu'ndan oy kullanan vatandaşlar, sabah saatlerinden...
24 Haziran 2018 Pazar 10:12
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