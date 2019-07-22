Ankara'nın Keçiören ilçesinde, kontrolden çıkıp, park halindeki araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Çekirge caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Çoban yönetimindeki 06 BCN 074 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 06 BGU 864 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Yusuf Çoban, araç içinde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü, gelen iftaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Çoban, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü) Ankara'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, kontrolden çıkıp, park halindeki araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Çekirge caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Çoban yönetimindeki 06 BCN...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
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