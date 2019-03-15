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(Görüntülü) Ankara'da sahte kredi kartı çetesi çökertildi: 6 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda, sahte kredi kartı çetesi çökertildi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kasiyer olarak girdikleri iş yerlerinde, sahte pos makinesi ile kart bilgilerini kopyaladıkları kişiler...

Ankara merkezli 3 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda, sahte kredi kartı çetesi çökertildi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kasiyer olarak girdikleri iş yerlerinde, sahte pos makinesi ile kart bilgilerini kopyaladıkları kişiler adına kart üretip, nakit çekim işlemi yaptıkları belirlendi.



Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı kişilerin kredi kartlarının kopyalandığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, Ankara, Gaziantep ve Konya'da akaryakıt istasyonu, kafe ve restoranlarda kasiyer olarak işe giren çete üyelerinin sahte pos cihazları ile müşterilerin kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları belirlendi. Dolandırıcıların, kopyaladıkları kart bilgileri ile sahte kart üretip, bu kartlarla nakit çekim yaptıkları saptandı. Oto tamircisi ve nakliyeci gibi davranan polislerin takibi sonucu, şüpheliler Orhan A., Büşra Nur K., Harun A., Emre M., Sami K. ve Mesut K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Sami K. ile Mesut K.'nin Antalya'da yabancı uyruklu kadını takip edip 260 bin TL'sini gasbettikleri ve bu olay nedeniyle de arandıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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