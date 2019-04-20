(Görüntülü) Ankara'da kar sürprizi

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Ankara'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Gölbaşı'nda kar sürprizi yaşandı. İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yaklaşık 45 dakika sürdü. Yağış dolayısıyla evlerin çatıları ve ağaçlar beyaza büründü. Soğuk havanın kentte bir süre daha devam edeceği öğrenildi.