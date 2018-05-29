(Görüntülü) Ankara'da etkili olan yağış bazı yerlerde su baskınlarına neden oldu -2

Ankara'da etkili olan yağış bazı yerlerde su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle Ankara Eskişehir Yolu Bilkent Kavşağı sular altında kaldı. Bir alışveriş merkezinin otaparkında da yer yer su birikintileri oldu.

29 Mayıs 2018 Salı 19:02