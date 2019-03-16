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(Görüntülü) Ankara'da, cami saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı

Muhammet BAYRAM-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,() Yeni Zelenda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde,...

Muhammet BAYRAM-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,() Yeni Zelenda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı, Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri tarafından protesto edildi. Abdi İpekçi Parkı'nda toplanan kalabalık, 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın' sloganları attı. Platform adına konuşan Zeynel Abidin Özkan, "Bu saldırıların batılı emperyalistlerin 1990’lı yılların başından beri başlatmış olduğu projenin meyveleri olduğunu düşünüyoruz. Saldırıyı düzenleyen ırkçıkların, 2 yıldır bu saldırının planlarını yapmış olduğu görünüyor. Saldırının tamamen canlı yayın olmasından, planlı ve organize bir şekilde bu saldırıyı gerçekleştirmiş oldukları ortada. Dünyayı kan gölüne çeviren bu projelerinden vazgeçmeleri ve insanları katile dönüştüren bu uygulamalarından vazgeçmeleri için ABD’ye İngiltere’ye ve İsrail’e çağrıda bulunduk. Orada ölen kardeşlerimize rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. Kalabalık, basın açıklamasının ardından, saldırıda yaşamını yitirenler için parkta gıyabi cenaze namazı kıldı. Grup, cenaze namazından sonra dağıldı.

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